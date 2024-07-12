Москва, 12 июля, 2024, 11:47 — ИА Регнум. Следователи выявили новую схему мошенничества в отношении участников спецоперации. В интернете сотрудники Следственного комитета России выявили фейковый ресурс с символикой ведомства, на котором злоумышленники ведут сбор персональных данных участников СВО и членов их семей. Об этом 12 июля сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Виталий Аньков/РИА Новости

Она уточнила, что мошенники предлагают содействие в получении участникам спецоперации и их родным установленных законом выплат. Для этого они просят заполнить заявления на фиктивных бланках ведомства.

«В последующем с помощью интернет-телефонии лжесотрудники СК России информируют заявителей о необходимости перевести денежные средства якобы на нужды, связанные с исполнением запроса о выплате», ― рассказала Петренко в Telegram-канале комитета.

Представитель ведомства обратила внимание на то, что сотрудники СК России ни при каких обстоятельствах не просят граждан перевести денежные средства. Она призвала граждан при возникновении подобной ситуации сразу же обратиться в правоохранительные органы.

Как сообщало ИА Регнум, в середине июня москвич лишился более полумиллиона рублей, думая, что помогает закупить обмундирование бойцам подразделения «Ахмат». 64-летний житель столицы рассказал, что через мессенджер ему позвонил незнакомец, представился Зелимханом и сообщил, что мужчина будто бы прервал какую-то транзакцию на нужды СВО и теперь должен возместить убытки бойцам.

В итоге он убедил потерпевшего перевести деньги. В общей сложности москвич перевёл мошенникам 550 тыс. рублей. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество» в крупном размере (ст. 159 ч. 3 УК РФ).

В мае москвичка лишилась 159 000 рублей, думая, что помогает бойцу СВО. Женщина решила помочь пожилой матери военнослужащего, пока он находится в зоне СВО, но стала жертвой мошеннической схемы.