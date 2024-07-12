Москва, 12 июля, 2024, 11:49 — ИА Регнум. Российский видеоблогер и политический обозреватель Станислав Васильев создал петицию на сайте change.org, в которой он потребовал от Google прекратить практику цензуры по всему миру.

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В своей петиции Васильев указал, что против России ведётся настоящая информационная война.

«Google не только диктует, что россияне должны смотреть, но и унижает честь и достоинство авторов, показывая, что все мы — полное ничтожество по сравнению с их властью. Почему наши враги определяют, что российские пользователи должны смотреть и слушать?» — говорится в петиции.

Васильев отметил, что платформа YouTube, принадлежащая Google, удаляет каналы российских артистов и создателей контента по национальному признаку. YouTube без объяснений уничтожает многолетние результаты труда этих людей. В то же время, видеохостинг демонстрирует целующиеся однополые пары на парадах, подчеркнул автор петиции.

Он напомнил, что сначала под блокировку попали российские военкоры, которых обвинили в демонстрации слишком жестоких видео. Затем стали блокировать СМИ, аналитические и экспертные программы, в которых не показывали ужасы войны. Причиной стала элементарная политическая цензура. Теперь же добрались до артистов, добавил Васильев.

«Мы требуем, чтобы корпорация Google прекратила цензуру по всему миру, прекратила удалять YouTube-каналы наших артистов просто за то, что они любят Россию. Давайте вместе остановим этот беспредел! Каждый голос важен — поехали!» — отметил автор петиции.

Как передавало ИА Регнум, в пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что начиная с 2020 года принадлежащий американской корпорации Google видеохостинг YouTube заблокировал более 200 российских каналов.

Только с начала 2024 года количество заблокированных видеохостингом отечественных ресурсов увеличилось по сравнению со всем прошлым годом в три раза и составило 83 канала против 27 интернет-страниц в 2023 году. В 2022 году видеохостинг заблокировал доступ к 63 интернет-страницам, в 2021 году ― к 21, в 2020 году ― к 13 ресурсам.

В РКН отметили, что сервис YouTube массово блокирует каналы российских государственных СМИ, страницы известных отечественных писателей и артистов, которые высказываются в поддержку России и действий властей.

5 июля YouTube заблокировал каналы исполнителей Ярослава Дронова (Shaman), Полины Гагариной, Юлии Чичериной, Григория Лепса, Олега Газманова. Блокировка связана с внесением ряда физических лиц в список Евросоюза в рамках 14-го пакета санкций против РФ.

Shaman объяснил журналистам блокировку своего канала тем, что он русский. У популярного певца было почти 3 млн подписчиков.

Ранее YouTube-канал «Эмпатия Манучи», который принадлежит российскому актёруи журналисту Вячеславу Манучарову, заблокировали в связи с санкциями Евросоюза. На момент блокировки канал насчитывал 1,77 млн подписчиков.

В январе видеохостинг заблокировал канал режиссёра Никиты Михалкова «БесогонТВ» якобы за многочисленные или серьёзные нарушения правил YouTube в отношении дискриминационных высказываний. Сам Михалков удивился, что программа смогла просуществовать там так долго, учитывая её направленность на разоблачение коллективного Запада.

В МИД России действия видеохостинга назвали классикой цензуры.