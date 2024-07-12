Москва, 12 июля, 2024, 11:36 — ИА Регнум. Оговорки в именах, которые допустил президент США Джо Байден в ходе выступления на саммите НАТО, вызвали негодование у демократов, написал редактор Telegraph Тони Дайвер.

Chris Kleponis — Pool via CNP/Global Look Press

Глава Белого дома сначала назвал своего предшественника и политического оппонента Дональда Трампа своим вице-президентом. Затем Байден, приглашая выступить главу киевского режима Владимира Зеленского, неожиданно назвал его именем российского лидера Владимира Путина.

«Своими глупыми ошибками в именах ближайших союзников он чуть было не выставил Америку посмешищем на международной арене», — отмечалось в материале.

Редактор предположил, что из-за ошибок Байдена ещё больше демократов откажутся поддерживать его в предвыборной гонке. На саммите НАТО президент не смог показать себя сильным и серьёзным политиком перед избирателями, и теперь его ожидают «мрачные дни», подчеркнул журналист.

Как передавало ИА Регнум, оговорки и путаница с именами в ходе выступления президента США усилили опасения по поводу его ментального здоровья. Агентство Bloomberg указало, что они вызвали лавину насмешек в интернете, так как политик перепутал двух своих «главных врагов» со своими «главными союзниками». Такие серьёзные ошибки, допущенные Байденом в течение двух часов, усилили опасения по поводу его умственных способностей, в том числе у сторонников.

Предполагается, что результатом провального выступления Байдена на саммите станет новая волна призывов к политику выйти из предвыборной кампании.

Американский бизнесмен, мультимиллиардер и основатель компания SpaceX и Tesla Илон Маск поддержал мнение, что пресс-конференция Байдена носила провальный характер.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с юмором отреагировала на оговорку Байдена. Она пошутила, что теперь знаменитое российское вмешательство в выборы США уже невозможно скрыть. Захарова добавила, что теперь российская сторона ожидает «истерик» со стороны Хиллари Клинтон о якобы нападении на американскую демократию и доклада Государственного департамента США о якобы раскрытии заговора «внутренних террористов».