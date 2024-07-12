Москва, 12 июля, 2024, 11:31 — ИА Регнум. Школу с ИТ-полигоном и инженерными лабораториями строят в московском районе Нагатино-Садовники. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Школа 1298. Куркино. Москва

По его словам, в школе будут кабинеты для индивидуальных занятий, инженерный лабораторно-исследовательский комплекс с возможностью зонирования, а также ИТ-полигон. Помимо учебных кабинетов, в здании будет многофункциональное многосветное пространство, которое может выполнять функцию актового зала, спортивные залы, а также помещения для занятий во внеурочное время.

«Общая площадь здания составит более 17 тысяч квадратных метров, — рассказал Владимир Ефимов. — Школа рассчитана на 675 мест».

Здание будет состоять из трех смежных прямоугольных строений высотой в три-четыре надземных этажа. Под зданием расположится подземный этаж для инженерно-технических помещений и зоны выкладки коммуникаций.

Напомним, как ранее сообщала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в столице в новом учебном году впервые за парты сядут более 100 тыс. учеников.