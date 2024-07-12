Вашингтон, 12 июля, 2024, 11:25 — ИА Регнум. Конфликт на Украине вообще не должен был начинаться. Такое мнение высказал бывший президент США Дональд Трамп, комментируя пост премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в котором он сообщил об обсуждении способов достижения мира на состоявшейся встрече с Трампом.

Will Lanzoni/Global Look Press Президент США Дональд Трамп

«Должен быть мир, и быстро. Слишком много людей погибло в конфликте, который вообще не должен был начинаться», ― написал бывший американский лидер в Truth Social.

11 июля агентство Bloomberg сообщило, что Орбан встретится с Трампом в его поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида после саммита НАТО в Вашингтоне. В тот же день венгерский премьер в соцсети Х заявил, что на встрече он обсудил с Трампом пути установления мира на Украине. По его словам, Трамп в случае победы на выборах главы государства в ноябре и возвращения в Белый дом хочет добиться разрешения украинского конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп 22 июня на митинге своих сторонников в Филадельфии пообещал добиться мирного урегулирования конфликта на Украине ещё до своей инаугурации — в случае победы на выборах.

Агентство Reuters 25 июня сообщило о том, что советники Трампа Кит Келлог и Фред Флейтц предложили лишить Киев поддержки США, если киевский режим откажется от переговоров с Москвой по урегулированию ситуации. Такой план они предложили на случай победы бывшего главы Белого дома на выборах.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что этот план можно рассматривать в том случае, если он будет учитывать ситуацию в зоне боевых действий. Представитель Кремля подчеркнул, что Москва остаётся открытой к переговорам.

В ходе дебатов с действующим главой государства Джо Байденом 27 июня Трамп назвал условия по урегулированию конфликта на Украине, выдвинутые президентом России Владимиром Путиным, неприемлемыми. Он также выразил мнение, что Россия не начала бы специальную военную операцию на Украине, если бы Байден пользовался уважением российского руководства. Также Трамп связал решение Москвы о проведение спецоперации с выводом американских войск из Афганистана и назвал события 2021 года самым позорным периодом президентства Байдена.

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков уверен, что бывший президент США со временем осознает безальтернативность предложений российского лидера по Украине. Он отметил, что Трамп не представляет собой всю элиту США.

Путин 14 июня назвал условия, на которых Россия согласится на переговоры с Киевом по мирному урегулированию конфликта. Для этого ВСУ должны покинуть всю территорию Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, киевский режим должен документально подтвердить свой отказ от вхождения в НАТО. Также Запад должен снять санкции с России.

Российский лидер в обращении к участникам «Примаковских чтений» подчеркнул, что предложенные Москвой условия могут урегулировать конфликт на Украине и перевести его в дипломатическое русло.