Иваново, 12 июля, 2024, 11:15 — ИА Регнум. ФСБ возбудила уголовное дело против сотрудников правительства Ивановской области «высокого уровня», сообщили 12 июля в региональном управлении ведомства.

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По данным ведомства, что они обеспечили одной из коммерческих организаций преимущественное право на заключение 22 госконтрактов по капитальному ремонту объектов соцсферы. Сумма контрактов превышает 805 млн рублей. Большую часть денег подозреваемые присвоили себе.

«Следственным подразделением УФСБ России по Ивановской области возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении руководящих сотрудников правительства Ивановской области по пп. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, в отношении содействующего им фактического собственника коммерческой организации — по ч. 5 ст. 33, пп. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ», — сообщили в ведомстве.

По информации СИ «Ивановские новости», губернатор Ивановской области был поставлен в известность о задержании своего заместителя Ирины Эрмиш и зампреда облправительства Сергея Зобнина, когда их уже этапировали к месту допроса. В тот же день было задержано еще несколько чиновников — вице-губернаторов и глав департаментов. Они уже дают показания.

По данным издания «Ивановские новости»,10 июля в здании регионального правительства прошли следственные действия, задержали заместителя губернатора, руководитель комплекса соцсферы Ирину Эрмиш. Не следующий день, 11 июля, силовики задержали замглавы правительства Ивановской области, руководителя Комплекса развития инфраструктуры Сергея Зобнина.

Следственный комитет России 9 июля сообщил о задержании ректора Балтийского федерального университета имени Канта Александра Фёдорова по уголовному делу по статье о присвоении и растрате денежных средств, совершённых группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения.

Задержали силовики также заместителя Фёдоров Елену Мялкину. По версии следствия, чиновники разработали незаконную схему денежных поощрений подчинённых. Они, используя эту схему, присвоили более18 млн рублей.