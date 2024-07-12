Златоуст, Челябинская область, 12 июля, 2024, 11:04 — ИА Регнум. В результате столкновения двух трамваев в Златоусте погиб пешеход, ещё шестеро пассажиров и водитель одного из трамваев пострадали. Об этом 12 июля сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Госавтоинспекция Челябинской области

Уточняется, что 12 июля в 11:35 (10:35 мск) у дома № 1 по проспекту Гагарина в Златоусте произошло столкновение двух трамваев, в результате которого один из них продвинулся вперед и совершил наезд на пешехода — пожилую женщину.

«В результате ДТП пешеход скончалась в медицинском учреждении, травмы получили водитель трамвая и шесть пассажиров. Все пострадавшие — взрослые, они доставлены в медицинское учреждение», — проинформировали в ГАИ.

Полицейские продолжают работать на месте аварии для установления всех обстоятельств трагического инцидента.

Как сообщало ИА Регнум, утром 6 июня в Кемерово столкнулись два трамвая с пассажирами. В результате аварии погиб один человек. Следователи возбудили по этому факту уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 2 ст. 238 УК РФ). Позднее стало известно, что в результате ДТП пострадали более 100 человек.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 6 июля сообщил, что президенту России Владимиру Путину доложили о столкновении трамваев в Кемерово. Представитель Кремля уточнил, что региональные власти принимают все необходимые меры по оказанию помощи пострадавшим.