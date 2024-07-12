Москва, 12 июля, 2024, 10:53 — ИА Регнум. На западе Москвы введены и переданы под заселение 37 новостроек по программе реновации. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр российской столицы Сергей Собянин. Он отметил, что строятся и проектируются ещё 48 жилых комплексов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Реновация

Новые квартиры получили почти 7,5 тысячи семей, отметил мэр. Также он рассказал о развитии социальной инфраструктуры вокруг новых жилых комплексов. На территории нового квартала в Рублёво-Архангельском возводится детский сад на 350 мест и школа для 1030 мест. В Очаково-Матвеевском появится детский сад на 275 мест, образовательный комплекс для 1050 детей.

В районе проспекта Вернадского введён в эксплуатацию травматолого-ортопедический корпус городской клинической больницы №31. Всего в программу реновации на западе Москвы включены 548 домой, где живут 104 тысячи горожан.

Как ранее сообщал Сергей Собянин, благодаря программе реновации более 50 районов столицы получили обновлëнные инженерные сети.