Санкт-Петербург, 12 июля, 2024, 10:45 — ИА Регнум. На сегодняшний день Всемирная торговая организация (ВТО) на фоне принципиальных разногласий в вопросах развития глобальной торговли переживает крупнейший в своей истории кризис, а потому её необходимо реформировать. Об этом 12 июля заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе сессии пленарного заседания Х Парламентского форума БРИКС.

Алексей Витвицкий/РИА Новости

По словам Матвиенко, в настоящее время ВТО переживает самый крупный кризис в истории, который связан с параличом многосторонних переговоров, взаимными претензиями стран — членов организации по исполнению обязательств и принципиальными разногласиями в вопросах дальнейшего развития глобальной торговли.

«Для повышения эффективности работы ВТО необходима её реформа, направленная на возобновление полноформатной работы всех ее органов, в том числе посредством укрепления ее основных функций: переговорной, мониторинговой, арбитражной», — сказала она.

Глава Совфеда добавила, что сейчас роль БРИКС в мировой экономике и торговле постоянно растёт, так, в мировом ВВП доля межгосударственного объединения увеличилась до 30%, а в населении Земли — до 46%.

«Соответственно, увеличивается как ответственность объединения, так и возможности в деле создания открытой, справедливой, недискриминационной многосторонней торговой системы при центральной роли Всемирной торговой организации», — отметила она.

Как сообщало ИА Регнум, в начале мая президент России Владимир Путин назначил российским постпредом при ВТО Николая Платонова. Глава государства также освободил от этой должности Дмитрия Лякишева, занимавшего этот пост с 2019 года.

В феврале 2023 года замглавы российского МИД Александр Панкин заявил, что Россия не собирается покидать ВТО. По его словам, в Москве обсуждали такую возможность, однако в итоге решили этого не делать, так как членство в организации помогает отстаивать торгово-экономические интересы страны.