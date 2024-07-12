Вашингтон, 12 июля, 2024, 10:25 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден пока не видит веских причин для проведения прямых переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Такое заявление глава Белого дома сделал 11 июля на пресс-конференции по итогам состоявшегося в Вашингтоне саммита НАТО.

Chris Kleponis — Pool via CNP/Global Look Press

«У меня прямо сейчас нет веских причин говорить с Путиным. Я не готов разговаривать с Путиным, пока он не изменит свое поведение», — сказал Байден.

При этом он отметил, что разговор с Путиным может состояться, если тот сам позвонит и выразит готовность к серьёзному диалогу.

Американский лидер добавил, что в последней беседе с президентом России обсуждался контроль над ядерным вооружением в космосе. Дату разговора Байден называть не стал.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Байден в ходе выступления на саммите НАТО допустил оговорку, передав слово российскому лидеру Путину, а не главе киевского режима Владимиру Зеленскому, как это было изначально задумано. Байден пояснил присутствующим оговорку тем, что он слишком сосредоточился на победе над президентом России.

25 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков завил, что в планах президента Путина нет контактов с руководством США, включая Джо Байдена. Соответствующий вопрос задали на брифинге в контексте разговора министра обороны России Андрея Белоусова с шефом Пентагона Ллойдом Остином.

Последний 25 июня провёл телефонные переговоры с Белоусовым. Как уточнил пресс-секретарь американского военного ведомства Патрик Райдер, в ходе этой беседы глава Пентагона заявил о необходимости сохранять линии коммуникаций между Москвой и Вашингтоном на фоне специальной военной операции российской армии.