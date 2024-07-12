Пермь, 12 июля, 2024, 10:21 — ИА Регнум. Возле одного из мусорных контейнеров в Перми обнаружили в чемодане тело ребёнка примерно семи лет со следами насилия. Об этом 12 июля сообщил Телеканал «112».

Vladimir Baranov/Global Look Press

Отмечается, что около 04:00 (02:00 мск) мужчина без определённого места жительства во время исследования помойки на Монастырской улице нашёл чемодан и, открыв его, немедленно обратился в полицию.

«Внутри лежал труп ребенка, примерно семи лет, с ножевыми ранениями и следом от удавки на шее», — говорится в сообщении.

В данный момент сотрудники полиции и следователи ищут преступников и устанавливают личность погибшего ребёнка. По этому факту возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Как сообщало ИА Регнум, 9 июля в одной из квартир в посёлке Тайцы Ленинградской области обнаружили мёртвого ребёнка грудного возраста. Следователи в ходе первоначального осмотра не нашли на его теле признаков насильственной смерти и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В середине июня в колодце возле заброшенного здания в городе Топки Кемеровской области обнаружили тело ранее пропавшей 12-летней школьницы с признаками насильственной смерти. По факту пропажи девочки возбудили уголовное дело об убийстве.