Париж, 12 июля, 2024, 09:52 — ИА Регнум. Находившийся на саммите НАТО в Вашингтоне президент Франции Эммануэль Макрон отправил в местные газеты после прошедших в стране выборов в парламент отчаянное письмо, заявив в нём, что победа «не досталось никому» и призвав создать «твёрдое большинство», чем вызвал гнев у французских политических сил. Об этом 11 июля написало издание The Spectator.

Sean Kilpatrick/Global Look Press Президент Франции Эммануэль Макрон

«Находясь далеко отсюда, на саммите НАТО в Вашингтоне, он отправил отчаянное письмо в местные газеты… Это обращение к электорату — самое глухое заявление президента, который завёл Францию в политическое болото», — говорится в публикации.

Отмечается, что послание Макрона вызвало гнев и у левых, и у правых политических сил — депутат Европарламента от меланшонистов Манон Обри назвала президента страны с его призывом создать «твёрдое большинство» оторванным от реальности, а лидер партии «Национальное объединение» Мари Ле Пен назвала послание «позорным цирком», добавив, что Макрон этим пытается заблокировать «Новый народный фронт», которому до этого помог победить.

При этом французский новостной канал CNEWS презрительно высказался о письме президента Франции, назвав нечёткие формулировки и призывы «дать ещё немного времени» в послании обязанностями нынешнего правительства, добавляется в статье.

«Уникальный случай в демократическом мире: президент отказывается признать результаты голосования, в результате которого «Новый народный фронт» занял первое место по количеству голосов и мест в Ассамблее. <…> Довольно. Он должен поклониться и созвать «Новый народный фронт». Это просто демократия», — заявил по этому поводу лидер левой партии Жан-Люк Меланшон.

Авторы материала резюмировали, что Макрон пытается уклониться от политической катастрофы, которой стал роспуск Национальной ассамблеи и приход к власти левых, а скрыть «вонь» от его провала не смогут даже все духи, выставленные в бутиках на улице Фобур Сент-Оноре в Париже.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июля стало известно, что по итогам второго тура досрочных выборов в парламент победу одержала коалиция левых «Новый народный фронт», которая получила 182 места в Национальном собрании Франции. Партия Макрона «Вместе» получила 168 мест в парламенте, а коалиция Марин Ле Пен «Национальное объединение» — 143 места.

При этом президент Франции не стал обращаться к нации по итогам прошедших досрочных выборов в парламент. Макрон решил принять необходимые решения после получения более точных сведений о распределении мандатов в новом Национальном собрании.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 8 июля прокомментировал итоги выборов в парламент Франции. По его словам, для российской стороны было бы предпочтительнее, если бы на них победили политические силы, настроенные на восстановление и нормализацию отношений с РФ.