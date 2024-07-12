Вашингтон, 12 июля, 2024, 09:41 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден вновь высказал оскорбительные замечания в адрес российского лидера Владимира Путина. Это произошло во время пресс-конференции по итогам состоявшегося саммита НАТО, который прошёл в Вашингтоне.

Алексей Майшев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

Американский лидер обвинил главу российского государства в возвращении к жизни старейших, глубочайших страхов Европы.

«Всех, кто думал, что время НАТО миновало, ждало жестокое разочарование <…> Самые глубокие и старые страхи Европы вернулись к жизни. Потому что вновь кровожадный безумец пошёл маршем», — заявил Байден.

Как сообщало ИА Регнум, Байден далеко не в первый раз позволяет себе оскорбительно высказываться в адрес Путина. 25 мая во время выступления перед выпускниками военной академии США в Вест-Пойнте он назвал российского лидера «жестоким тираном».

В конце марта Байден сравнил Путина с «мясником», когда говорил о необходимости привлечь дополнительные средства и обеспечить помощь Украине. Он также называл российского лидера «чистейшим бандитом». Президент России в ответ пожелал Байдену здоровья, напомнив детскую шутку: «Кто так обзывается, тот сам так называется».

6 июня во время интервью телеканалу ABC News глава Белого дома назвал Владимира Путина «диктатором», который беспокоит его на протяжении 40 лет. При этом президент США не стал пояснять, при каких обстоятельствах произошло его знакомство с Путиным.

В ответ на это пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что оскорбительные высказывания американского президента вредят его собственной репутации, при этом Путин не реагирует на такое хамство. Представитель Кремля подчеркнул, что президент России не станет отвечать «на подобные наглости» и не станет опускаться до уровня американского коллеги.

Вечером 11 июля на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вашингтоне Байден, передавая слово главе киевского режима Владимиру Зеленскому, назвал его президентом Путиным. Поняв, что допустил оговорку и пытаясь исправить ситуацию, глава Белого дома добавил: «Президент Путин. Он победит президента Путина». в ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила, что оговорившимся про Путина Байденом управляет «рука Кремля».