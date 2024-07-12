Вашингтон, 12 июля, 2024, 09:31 — ИА Регнум. Выступающее за независимость американского штата Нью-Гэмпшир движение NHEXIT в своём заявлении на текущей неделе отвергло власть федерального правительства США, заявив о желании сделать штат «свободной и процветающей страной». Об этом 11 июля сообщил американский журнал Newsweek.

Robert Michael/Global Look Press

По словам лидера движения NHEXIT Карлы Герлике, которые привело издание, в Вашингтоне находятся два с половиной миллиона бюрократов, за которых никто не голосовал и которые ответственны за то, что США, по мнению Герлике, находятся на грани банкротства.

«Мало того, они ещё и ежегодно выкачивают деньги из кошельков налогоплательщиков, попирая права граждан Нью-Гемпшира. Мы должны вернуть себе наше правительство и работать над гарантиями защиты прав и основных потребностей жителей», — сказала она.

По словам авторов публикации, ранее такого же рода движения появились в штатах Калифорния, Аляска, Луизиана, Флорида и Техас, в числе которых TEXIT — «самое узнаваемое». При этом каждый регион имеет собственные причины желать выхода из состава США, однако при этом их объединяет разочарование в американском правительстве, отмечается в публикации.

Кроме того, в статье привели статистку, согласно которой в последние годы жители США начали сильнее поддерживать движения за независимость. При этом больше всего, по словам авторов, таких людей в штате Аляска.

Как сообщало ИА Регнум, в начале марта газета The Dallas Morning News написала о большом количестве кандидатов на выборные должности в Техасе, поддерживающих выход штата из США. Издание призвало жителей региона на фоне этого внимательно ознакомиться с перечнем кандидатов, чтобы потом не удивляться произошедшему.

Политолог, сотрудник подразделения Центра международной безопасности Виктор Мизин 3 марта заявил ИА Регнум, что события в Техасе говорят об опасной поляризации настроений в США, меняющей всю социально-экономическую картину в стране. При этом, по мнению эксперта, это не приведёт к гражданской войне или отделению штатов, а скорее показывает, насколько силён и обострён социальный, политический и экономический кризис в США.