Москва, 12 июля, 2024, 09:22 — ИА Регнум. Второй открытый чемпионат Москвы по кибатлетике пройдёт на ВДНХ. Как сообщает портал мэра и правительства столицы, турнир состоится с 10 по 12 сентября.

Сергей Савостьянов/ТАСС

Глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Кристина Кострома отметила, что первый такой турнир уже показал достижения людей с ограниченными возможностями здоровья и положил начало появлению новых команд из лучших инженеров, конструкторов и пилотов ассистивных устройств по всей стране.

Помимо соревнований, в рамках чемпионата состоится выставка новых средств адаптации и реабилитации. Кострома подчеркнула, что это привлечёт ещё больше внимания к профильным производителям и их продуктам.

Участники чемпионата будут состязаться в выполнении бытовых операций с применением технических средств реабилитации в семи дисциплинах. Показать себя можно индивидуально или в составе команды. В том числе кибатлетов с протезами ждут такие задания, как открытие банок, развешивание одежды на прищепках и захват предметов. Участники на креслах-колясках должны будут справиться с искусственными препятствиями, которые будут имитировать городскую среду. А люди с травмами позвоночника шейного и грудного отделов будут управлять виртуальным объектом с помощью нейрогарнитуры.

Кроме скорости выполнения заданий, жюри оценит и качество. По результатам каждого тура судьи выставят баллы и составят рейтинг.

Заявку для участия можно подать до 20 августа. Призовой фонд конкурса составит 12,25 млн рублей. Их разделит 21 лауреат.

Как сообщало ИА Регнум, кибатлетика — соревнования людей с ограниченными возможностями здоровья в мастерстве владения техническими средствами реабилитации. Она направлена на выполнение базовых движений и действий на протезе.

Как и в прошлом году, чемпионат состоится в Центре ассистивных технологий «Феникс» на ВДНХ.