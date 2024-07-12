Донецк, 12 июля, 2024, 09:04 — ИА Регнум. Российские военные не дали ВСУ перебросить резервы в район посёлка Новгородское в ДНР, сообщили 12 июля в силовых структурах Донецкой Народной Республики.

Станислав Красильников/РИА Новости

Российская артиллерия нанесла удар по двум группам украинских военных, направлявшихся в этот район в качестве резерва. Также по ним отработали FPV-дроны. Обе группы уничтожены, сообщило агентство ТАСС.

Накануне, 11 июля, Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» привёл информацию украинского командования о том, что российские военные успешно продвигаются в Новгородском.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 11 июля заявил, что российские военные в ДНР за сутки улучшили тактическое положение, освободив посёлок Восход.

Военные группировки войск «Центр» нанесли удары по ВСУ в районах Новгородского, Торецка, а также сёл Прогресс, Розовка и Новосёловка Первая.