Вашингтон, 12 июля, 2024, 09:10 — ИА Регнум. Государственный департамент США перед визитом индийского премьер-министра Нарендры Моди в Москву вызывал временного поверенного в делах Индии в Вашингтоне Шриприю Ранганатану. Об этом 12 июля сообщила индийская газета Hindu со ссылкой на источники.

Артур Габдрахманов/Sputnik/РИА Новости

Уточняется, что в Госдепе Ранганатану также просили объяснить ситуацию с датами визита Моди в Россию, которые частично совпали с проведением саммита НАТО в Вашингтоне.

По словам источников издания, в начале июля замглавы Госдепа Курт Кэмпбелл также связывался по этим вопросам с первым замминистра иностранных дел Индии Винаем Кватрой, пытаясь отсрочить визит индийского премьер-министра в Россию.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июля агентство Bloomberg написало, что тёплая встреча президента России с премьер-министром Индии расстроила американских чиновников в преддверии саммита НАТО в Вашингтоне. Вместе с тем официальные лица США выразили уверенность в том, что американо-индийские отношения преодолеют «этот эпизод», но признали, что визит Моди в Россию оказался трудным и неудобным для Белого дома.

Кватра 10 июля заявил, что официальный визит премьер-министра Индии в Россию прошёл чрезвычайно успешно. По его словам, обсуждения Путина и Моди даже вышли за рамки запланированного на них времени.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 9 июля заявил, что отношения России и Индии можно охарактеризовать термином «особо привилегированное партнёрство». Он уточнил, что лидеры двух стран наметили конкретные задачи и цели по взаимному российско-индийскому партнёрству.