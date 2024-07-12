Москва, 12 июля, 2024, 08:40 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова с юмором отреагировала на оговорку президент США Джо Байдена, который на пресс-конференции по итогам саммита НАТО назвал главу киевского режима Владимира Зеленского президентом России Владимиром Путиным.

Chris Kleponis — Pool via CNP/Global Look Press Джо Байден

«Мне кажется, пресловутое «российское вмешательство в американские выборы» уже невозможно скрыть — налицо пророссийский кандидат, которым управляет «рука Кремля», — написала она в своём в Telegram-канале.

Захарова также пошутила, что теперь российская сторона ожидает «истерик» со стороны Хиллари Клинтон о якобы нападении на американскую демократию и доклада Государственного департамента США о якобы раскрытии заговора «внутренних террористов».

Как сообщало ИА Регнум, вечером 11 июля на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вашингтоне Байден, передавая слово Зеленскому, назвал его президентом Путиным. Поняв, что он допустил оговорку и пытаясь исправить ситуацию, глава Белого дома добавил: «Президент Путин. Он победит президента Путина».

Президент США 10 июля также допустил очередную оговорку на публичном мероприятии. Обратившись к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, он неожиданно употребил вместо слова talking (англ. «говорить») похожее по звучанию грубое ругательство.

Байден, которому в ноябре исполнится 82 года, является самым возрастным президентом в истории США и регулярно допускает оговорки и попадает в курьёзные ситуации. Так, в начале июля в интервью радиостанции WURD он назвал себя «чернокожей женщиной», а на предвыборном мероприятии в конце июня перепутал Италию и Францию.

Газета The Wall Street Journal 8 июля написала, что Байден стал всё чаще запинаться в ходе публичных выступлений. Уточнялось, что об этом заявили люди, которые наиболее часто общаются с действующим главой Белого дома.