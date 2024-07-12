Вашингтон, 12 июля, 2024, 08:09 — ИА Регнум. Американский бизнесмен, мультимиллиардер и основатель компания SpaceX и Tesla Илон Маск выступил в соцсети Х в поддержку мнения о том, что пресс-конференция президента США Джо Байдена по итогам саммита НАТО в Вашингтоне носила провальный характер.

Grzegorz Wajda/Global Look Press Илон Маск

«Каждый раз, когда я вижу, как Байден говорит, я удивляюсь, как этот человек стал президентом США», — написал один из пользователей соцсети.

Предприниматель ответил на это с помощью эмодзи «100%».

Как сообщало ИА Регнум, ранее 12 апреля агентство Bloomberg написало, что оговорки и путаница с именами главы Белого дома в ходе пресс-конференции по итогам саммита НАТО усилили опасения по поводу его ментального здоровья. Во время неё Байден назвал своего предшественника и политического оппонента Дональда Трампа вице-президентом, а приглашая выступить главу киевского режима Владимира Зеленского, неожиданно назвал его именем российского лидера Владимира Путина.

Накануне комитет по надзору и подотчётности палаты представителей Конгресса вызвал нескольких помощников президента США дать показания о состоянии его здоровья. Конгрессмены высказали обеспокоенность тем, что помощники главы Белого дома могут чрезмерно влиять на него и даже выполнять за Байдена определённую работу и принимать ответственные решения.

Американская газета The Wall Street Journal написала, что Байден стал гораздо чаще запинаться в ходе выступлений на публике. Отмечалось, что у президента США наблюдаются периоды, в которые он оживленно реагирует на происходящее вокруг, сохраняя внимание к деталям, однако чаще всё бывает по-другому.