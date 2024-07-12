Брюссель, 12 июля, 2024, 07:49 — ИА Регнум. Европейский союз начал готовиться к торговой войне с Китаем, которую могут спровоцировать введённые Еврокомиссией повышенные пошлины на ввоз электромобилей из КНР. Об этом 11 июля сообщило издание The Economist.

ИА Регнум ЕС, экономика, евро

«Одна из недавних целей ЕС — электромобили из Китая. 5 июля Еврокомиссия ввела тарифы: 17% для китайского конгломерата BYD и 38% для автомобильной компании SAIC», — говорится в материале.

Отмечается, что в Министерстве торговли Китая выразили несогласие с подобными торговыми практиками и начали искать пути для подачи иска на ЕС во Всемирную торговую организацию (ВТО) и введения ответных мер.

По информации The Economist, Германия, занимающая лидирующие места среди стран Евросоюза по экономическим показателям, опасается решения Китая. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц намерен установить взаимный автомобильный тариф на уровне 15%.

При этом в Брюсселе рассматривают возможность применения международного механизма закупок, а отказ КНР выполнять требования ЕС побудит объединение ограничить доступ китайских компаний к государственным тендерам в Европе.

В то же время европейские чиновники опасаются возможной победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, который обещал ввести десятипроцентные пошлины на весь импорт в случае возвращения в Белый дом.

Как передавало ИА Регнум, Европейская комиссия ввела предварительные временные компенсационные пошлины на импорт автомобилей с аккумуляторными электрическими батареями из Китая 4 июля в связи с якобы выявленными нарушениями в отношении «несправедливой» господдержки при их производстве. По мнению Брюсселя, субсидии для китайских производителей могут нанести ущерб промышленности ЕС. Для компании BYD она составила 17,4%, для Geely — 19,9%, для SAIC — 37,6%.

По мнению доцента факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрия Твердохлеба, введение ЕС импортных пошлин на китайские электромобили свидетельствуют о том, что Китай становится мировым лидером в этой сфере. Сами же ограничения вводятся в целях снизить конкурентный потенциал КНР. Экономист добавил, что Китай сможет на это отреагировать и оптимизировать расходы на производство автомобилей.