Токио, 12 июля, 2024, 07:34 — ИА Регнум. Япония перестала считать, что Вооружённые силы России растратили свою мощь в рамках украинского конфликта, следует из ежегодного доклада японского министерства обороны, который известен как Белая книга обороны. Об этом сообщил телеканал NHK.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

Документ составлен на основе анализа данных за текущий и прошлый год. В заключении по итогам 2023 года о состоянии дел в российской армии утверждается, что Россия якобы во многом потеряла свою военную силу, а в средне — и долгосрочной перспективе в РФ будто бы начнёт снижаться сила государства. Авторы анализа считали, что это может изменить баланс военных сил с окружающими государствами.

В тексте о ситуации за 2024 год тональность существенно поменялась. Теперь отмечается, что Россия поддерживает военную мощь за счёт некоторых факторов. В частности, указывается круглосуточный характер работы предприятий российского оборонно-промышленного комплекса.

Кроме того, в докладе подчеркивается, что Россия увеличивает темп ремонта и производства вооружений.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле японское правительство объявило, что заявленная помощь, которую Япония предоставила Украине, превысила $12 млрд. До этого Токио заявлял о помощи Киеву в размере $7,6 млрд.

8 июня появилась информация о планах Японии заключить с Украиной соглашение о поддержке, срок которой составит десять лет. В рамках договора Токио решил оказывать Киеву помощь в сфере безопасности, включая предоставление «нелетальных» оборудования и материалов, а также данных разведки. Кроме того, японская сторона собралась помогать в лечении украинских военных.