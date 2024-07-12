Япония в докладе изменила оценку мощи армии России в конфликте с Украиной
Доклад: Япония больше не считает, что ВС РФ потеряли мощь в конфликте с Украиной
Токио, 12 июля, 2024, 07:34 — ИА Регнум. Япония перестала считать, что Вооружённые силы России растратили свою мощь в рамках украинского конфликта, следует из ежегодного доклада японского министерства обороны, который известен как Белая книга обороны. Об этом сообщил телеканал NHK.
Документ составлен на основе анализа данных за текущий и прошлый год. В заключении по итогам 2023 года о состоянии дел в российской армии утверждается, что Россия якобы во многом потеряла свою военную силу, а в средне — и долгосрочной перспективе в РФ будто бы начнёт снижаться сила государства. Авторы анализа считали, что это может изменить баланс военных сил с окружающими государствами.
В тексте о ситуации за 2024 год тональность существенно поменялась. Теперь отмечается, что Россия поддерживает военную мощь за счёт некоторых факторов. В частности, указывается круглосуточный характер работы предприятий российского оборонно-промышленного комплекса.
Кроме того, в докладе подчеркивается, что Россия увеличивает темп ремонта и производства вооружений.
Как сообщало ИА Регнум, в апреле японское правительство объявило, что заявленная помощь, которую Япония предоставила Украине, превысила $12 млрд. До этого Токио заявлял о помощи Киеву в размере $7,6 млрд.
8 июня появилась информация о планах Японии заключить с Украиной соглашение о поддержке, срок которой составит десять лет. В рамках договора Токио решил оказывать Киеву помощь в сфере безопасности, включая предоставление «нелетальных» оборудования и материалов, а также данных разведки. Кроме того, японская сторона собралась помогать в лечении украинских военных.