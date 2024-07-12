В Белгородской области за 11 июля ранены 30 мирных жителей, один погиб, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. В том числе после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали пятеро детей на детской площадке в Шебекино. Таким известием ознаменован новый, 870-й день специальной военной операции (СВО).

Иван Шилов ИА REGNUM Шебекино под обстрелом ВСУ

«Два ребёнка находятся в тяжёлом состоянии, один — в реанимации. Одного несовершеннолетнего сейчас отправляем в Москву. Если будет необходимость и позволит состояние — отправим всех», — пояснил белгородский глава.

Ранее Гладков подчёркивал, что с беспилотника на детскую площадку целенаправленно было сброшено взрывное устройство: во дворе не сидели военные и не было военных объектов. ВСУ ударили по пятерым мальчишкам, одному из которых всего лишь восемь лет.

Осудить удар ВСУ по детской площадке в Шебекино призвала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Тем временем экипаж БМП-3 из состава группировки войск «Центр» Вооружённых сил России разгромил опорный пункт украинских войск под Авдеевкой в Донецкой Народной Республике. Молниеносная атака и обрушившаяся огневая мощь разрушили укрепления и деморализовали личный состав противника, отмечается в сообщении Минобороны.

На правом берегу Днепра расчёты беспилотных летательных аппаратов Воздушно-десантных войск из состава российской группировки войск «Днепр» за час уничтожили более десяти автомобилей врага. Это позволило надолго нарушить логистические цепочки в одном из украинских подразделений.

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