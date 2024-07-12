Херсон, 12 июля, 2024, 07:10 — ИА Регнум. Расчёты беспилотных летательных аппаратов Воздушно-десантных войск из состава группировки войск «Днепр» Вооружённых сил России в течение часа уничтожили более десяти автомобилей украинских войск на правом берегу Днепра. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Российский БПЛА

«Оператор разведывательного БПЛА Zala обнаружил скопление автомобильной техники украинской армии в количестве более десяти единиц в одном из населённых пунктов на правом берегу Днепра», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что выявленная техника использовалась Вооружёнными силами Украины в военных целях. Полученная информация была передана расчётам ударных БПЛА, которые в течение часа поразили заданные цели.

По информации Минобороны, в результате уничтожения техники произошло нарушение логистических цепей противника.

Как передавало ИА Регнум, 11 июля официальный представитель ведомства Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что подразделения группировки войск «Днепр» за сутки уничтожили до 85 украинских военнослужащих, 155-миллиметровую гаубицу M777 и 105-миллиметровое орудие M119 американского производства, а также станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и семь автомобилей.