Авдеевка, ДНР, 12 июля, 2024, 06:27 — ИА Регнум. Экипаж БМП-3 из состава группировки войск «Центр» Вооружённых сил России разгромил опорный пункт украинских войск под Авдеевкой в Донецкой Народной Республике. Об этом 12 июля сообщили в Министерстве обороны.

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«Получив данные о цели, экипаж БМП-3 подъехал вплотную к позициям противника и атаковал его огнём из вооружения боевой бронемашины. Молниеносная атака и обрушившаяся огневая мощь разрушили укрепления и деморализовали личный состав противника», — сообщили в ведомстве.

Взятие опорного пункта Вооружённых сил Украины обеспечило продвижение российских военные на авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции.

В Минобороны отметили, что после выполнения боевой задачи экипаж боевой машины пехоты представили к государственным наградам. Командование соединения наградило военнослужащих медалями «За отвагу».

Как передавало ИА Регнум, 11 июля официальный представитель ведомства Игорь Конашенков в ходе регулярного брифинга сообщил, что подразделения группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Восход в Донецкой Народной Республике и улучшили тактическое положение, уничтожив до 335 боевиков ВСУ, две боевые машины пехоты, в том числе БМП Bradley производства США, американскую гаубицу M119, четыре 100-миллиметровых орудия МТ-12 «Рапира», радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и два автомобиля.