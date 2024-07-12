Москва, 12 июля, 2024, 05:50 — ИА Регнум. Бывший заместитель командующего Центральным округом Росгвардии по тылу Вадим Драгомирецкий, которого приговорили к колонии строго режима с лишением звания по делу о коррупции генерал-майора, попросил освободить его для участия в специальной военной операции (СВО).

Pixabay.com В наручниках

Об этом сообщила газета «Коммерсантъ». Прошение об отправке в зону СВО Драгомирецкий подал ещё до вынесения судебного приговора.

Вместе с ним такое же желание изъявил его бывший подчиненный Эльдар Гаджиев, который также проходил как обвиняемый по делу о коррупции. В публикации уточняется, что осужденные рассчитывают на одобрение их ходатайств.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2023 года Вадима Драгомирецкого задержали по подозрению в хищении средств при выполнении государственных контрактов по обеспечению Росгвардии. Кроме того, тогда же по этому делу был задержан начальник окружного центра хранения материальных ресурсов Мамука Кочиев.

Драгомирецкого обвинили в получении взятки на сумму 28 млн рублей и арестовали. При этом, по данным «Ъ», суд признал экс-замкомандующего виновным в получении взятки в размере 19 млн руб, приговорив его к девяти годам и шести месяцам строгого режима с лишением звания генерал-майора.

Адвокат Драгомирецкого назвал приговор ошибочным и сообщил о намерении обжаловать судебное решение.