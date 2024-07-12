Более 20 стран на саммите НАТО подписали соглашение об ускорении помощи ВСУ
Вашингтон, 12 июля, 2024, 05:44 — ИА Регнум. Лидеры более 20 государств на полях саммита Североатлантического альянса в Вашингтоне подписали так называемый «Украинский договор» (Ukraine Compact), регулирующий усилия союзников по военной поддержке Украины. Соответствующий документ 11 июля опубликовал официальный сайт Еврокомиссии.
Всего в договор входят три положения. Согласно первому пункту, страны — подписанты документа обязуются поддерживать потребности Украины в области обороны и безопасности, в том числе путём постоянного предоставления современной техники и помощи в развитии оборонной промышленности.
Второй пункт предполагает координацию усилий по созданию и укреплению будущих вооружённых сил Украины.
Также подписанты пообещали, что в случае возникновения конфликта на Украине после завершения текущего проведут консультации на высшем уровне для определения дальнейших шагов.
В документе дважды перечисляются страны, его подписавшие. В первом случае в тексте упомянуто 21 государство: США, Бельгия, Канада, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Исландия, Италия, Япония, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Испания, Швеция и Великобритания. Во втором же упоминании к этому перечню добавили Чехия и Словения. Также документ подписали Украины, Евросовет и Еврокомиссия.
Как передавало ИА Регнум, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что более 20 стран Североатлантического альянса подписали с Украиной так называемые двусторонние соглашения о безопасности. Речь идёт о соглашениях, подобных документу, который подписали президент США Джо Байден и глава киевского режима Владимир Зеленский на полях саммита G7 в Италии. Вашингтон тогда обязался предоставлять Киеву вооружения и разведданные, помогать с развитием ВПК и осуществлять подготовку военных.
В Министерстве иностранных дел России подчёркивали, что подобные соглашения не имеет юридической силы. По мнению официального представителя МИД Марии Захаровой, задача соглашения об поддержке ВСУ состоит в том, чтобы сгладить эффект от закона о мобилизации на Украине.