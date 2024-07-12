Вашингтон, 12 июля, 2024, 05:44 — ИА Регнум. Лидеры более 20 государств на полях саммита Североатлантического альянса в Вашингтоне подписали так называемый «Украинский договор» (Ukraine Compact), регулирующий усилия союзников по военной поддержке Украины. Соответствующий документ 11 июля опубликовал официальный сайт Еврокомиссии.

Иван Шилов ИА Регнум НАТО, Украина, деньги

Всего в договор входят три положения. Согласно первому пункту, страны — подписанты документа обязуются поддерживать потребности Украины в области обороны и безопасности, в том числе путём постоянного предоставления современной техники и помощи в развитии оборонной промышленности.

Второй пункт предполагает координацию усилий по созданию и укреплению будущих вооружённых сил Украины.

Также подписанты пообещали, что в случае возникновения конфликта на Украине после завершения текущего проведут консультации на высшем уровне для определения дальнейших шагов.

В документе дважды перечисляются страны, его подписавшие. В первом случае в тексте упомянуто 21 государство: США, Бельгия, Канада, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Исландия, Италия, Япония, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Испания, Швеция и Великобритания. Во втором же упоминании к этому перечню добавили Чехия и Словения. Также документ подписали Украины, Евросовет и Еврокомиссия.

Как передавало ИА Регнум, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что более 20 стран Североатлантического альянса подписали с Украиной так называемые двусторонние соглашения о безопасности. Речь идёт о соглашениях, подобных документу, который подписали президент США Джо Байден и глава киевского режима Владимир Зеленский на полях саммита G7 в Италии. Вашингтон тогда обязался предоставлять Киеву вооружения и разведданные, помогать с развитием ВПК и осуществлять подготовку военных.

В Министерстве иностранных дел России подчёркивали, что подобные соглашения не имеет юридической силы. По мнению официального представителя МИД Марии Захаровой, задача соглашения об поддержке ВСУ состоит в том, чтобы сгладить эффект от закона о мобилизации на Украине.