Вашингтон, 12 июля, 2024, 05:29 — ИА Регнум. Пользы от прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным и веских причин для таких переговоров не видит американский лидер Джозеф Байден. Такое заявление глава Белого дома сделал 11 июля на пресс-конференции по итогам состоявшегося в Вашингтоне саммита НАТО.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Джо Байден

«Нет мирового лидера, с которым я был бы не готов иметь дело, но вопрос в том, готов ли говорить Путин. Лично я не готов говорить с Путиным, пока он не будет готов изменить свое поведение», — пояснил Байден.

Кроме того, по мнению американского лидера, в России маловероятны «фундаментальные изменения в краткосрочной перспективе», а также указал, что «Россия не остановится на Украине» в случае успеха спецоперации.

При этом на вопрос, готов ли он к общению с Путиным и с лидером КНР Си Цзиньпином через два-три года, Байден ответил утвердительно, добавив, что «поддерживает прямой контакт» с председателем КНР.

«Думаю, я готов разговаривать с любым лидером, который хочет поговорить, в том числе, если бы Путин позвонил мне и выразил желание побеседовать», — пояснил Байден.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Байден в ходе выступления на саммите НАТО допустил оговорку, передав слово российскому лидеру Путину, а не главе киевского режима Владимиру Зеленскому, как это было изначально задумано. Байден пояснил присутствующим оговорку тем, что он слишком сосредоточился на победе над президентом России.