Вашингтон, 12 июля, 2024, 04:49 — ИА Регнум. Турция намерена стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вашингтоне заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Иван Шилов ИА REGNUM ШОС

«Наша цель — стать постоянным членом, а не членом-наблюдателем. Турция должна присоединиться к «Шанхайской пятёрке», в качестве постоянного члена», — приводит его слова TRT Harber.

По словам Эрдогана, этот вопрос обсуждался на саммите ШОС в Астане, который прошёл 3 и 4 июля, с президентом России Владимиром Путиным и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Как передавало ИА Регнум, переговоры между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита ШОС в Астане состоялись 3 июля. Глава российского государства подчеркнул, что отношения между странами, в том числе торгово-экономические, развиваются поступательно. Президент Турции, в свою очередь, предложил посредничество в достижении соглашения о прекращении огня в зоне украинского конфликта.