Вашингтон, 12 июля, 2024, 04:31 — ИА Регнум. Переговоры с Россией и Китаем по поводу конфликта на Украине являются личной инициативой премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции на полях саммита НАТО в Вашингтоне 11 июля.

Иван Шилов ИА Регнум Эмманюэль Макрон

«Эта исключительно инициатива Венгрии, он (Виктор Орбан. — Прим. ред.) не получил никакого мандата на переговоры… Он посетил эти страны как премьер-министр Венгрии, это очень полезно, это его выбор», — указал Макрон.

По словам президента Франции, визиты Орбана в Россию и Китай не накладывают никаких обязательств на Европейский союз, поскольку инициатива венгерского премьер-министра не была согласована с другими странами — членами объединения.

Как передавало ИА Регнум, 5 июля в Москве состоялись переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Виктором Орбаном, по итогам которых венгерский политик назвал обеспечение мира в Европе главной задачей его страны на время полугодичного председательства в Совете ЕС. По его словам, позиции Москвы и Киева по урегулированию конфликта сильно отличаются друг друга, а для достижения мира необходимо преодолеть множество трудностей. Глава венгерского правительства назвал этот визит в Россию одним из этапов мирной миссии.

Как сообщило немецкое агентство DPA, Орбан после визита в Россию обратился к Европейскому союзу с призывом взять на себя инициативу по «продвижению» прекращения огня в зоне украинского конфликта. По мнению Орбана, после его переговоров с российской стороной шансы на такое перемирие и начало мирных переговоров стали выше.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: Виктор Орбан проявил политическую волю к диалогу, что Москва воспринимает крайне позитивно. 8 июля венгерский премьер-министр провёл встречу с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, после чего направился в США. 11 июля Орбан после посещения саммита НАТО в Вашингтоне встретился с Дональдом Трампом в его поместье в штате Флорида.