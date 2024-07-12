Вашингтон, 12 июля, 2024, 04:04 — ИА Регнум. Продолжающийся конфликт угрожает Украине полным экономическим и демографическим уничтожением, а его завершение зависит только от России и Соединённых Штатов, заявил президент Хорватии Зоран Миланович.

Damir Sencar Зоран Миланович

«Украине грозит полное экономическое и демографическое уничтожение. Мы должны быть честными по отношению к ним и не обещать того, что не можем выполнить», — приводит его слова телеканал HRT.

По его словам, заявления НАТО о «необратимости» пути Украины в НАТО накладывают ряд серьёзных обязательств на страны альянса в контексте будущего Киева.

Миланович также указал на важность диалога с российской стороной, поскольку Россия и США и отношения между ними являются ключевыми в контексте конфликта на Украине.

Как передавало ИА Регнум, 4 июля президент России Владимир Путин на встрече в формате «ШОС+» Путин подчеркнул, что именно Украина отказалась от переговоров по урегулированию, причём сделала это публично и по прямому указанию Великобритании и США. Позднее он добавил: прекращение боевых действий на Украине невозможно без достижения договорённостей , Киев должен согласиться на шаги, необратимые и при этом приемлемые для России.

Российская сторона неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию украинского кризиса с учётом своих интересов, целей, обозначенных в рамках специальной военной операции, и новых территориальных реалий. 14 июня Владимир Путин на встрече с руководством Министерства иностранных дел назвал условия, при которых Москва готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Глава государства подчеркнул необходимость вывода украинских войск с территории Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, а также официального отказа Киева от планов вступить в НАТО.