Лос-Анджелес, США, 12 июля, 2024, 02:48 — ИА Регнум. Сын американского актера Николаса Кейджа, 33-летний Уэстон, задержан сотрудниками полиции в Лос-Анджелесе после нападения на мать. Об этом 11 июля сообщает USA Today.

nicolas genin Николас Кейдж

Уэстона Кейджа задержали утром 10 июля, после того, как его обвинили в совершении тяжкого преступления. Однако два часа спустя 33-летний мужчина был освобожден под залог в размере 150 000 долларов.

Сын Кейджа обвиняется в вооружённом нападении на свою мать, актрису и модель Кристину Фултон. Инцидент произошёл 28 апреля, окружная прокуратура рассмотрела материалы дела и предъявила Уэстону Кейджу обвинения по двум пунктам в нападении с применением оружия.

Кристину Фултон через несколько дней после происшествия сняли папарацци, и на фото видны синяки и кровоподтёки на лице актрисы. При этом Фултон заявила полицейским, что до инцидента у неё с Уэстоном Кейджем не было никаких разногласий. Отмечается, что у сына Кейджа есть проблемы со психикой.

Ранее ИА Регнум сообщало, что американский актёр, лауреат премии «Оскар» Кевин Спейси раскритиковал предстоящий документальный фильм, в котором описываются его предполагаемые сексуальные преступления. По словам актёра, ему не дали достаточно времени на то, чтобы ответить на такого рода обвинения и приводимые факты.

В сентябре 2023 года издание Daily Beast написало, что Спейси снова столкнулся с обвинениями в сексуальных домогательствах. Уточнялось, что в этот раз иск к актёру подал массажист.