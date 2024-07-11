Вашингтон, 12 июля, 2024, 02:00 — ИА Регнум. Резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций по Запорожской атомной электростанции является политизированным проектом, представляющим интересы сторонников продолжения конфликта на Западе. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

Иван Шилов ИА Регнум Запорожская АЭС

«Истинная задача (Автором проекта. — Прим. ред.) — протащить в «псевдоядерной упаковке» политические аспекты, не имеющие отношения к заявленной проблематике… Ради этого они готовы пожертвовать многим и даже подорвать предпринимаемые МАГАТЭ усилия по обеспечению ядерной и физической ядерной безопасности ЗАЭС», — указал Полянский в ходе выступления на заседании ГА ООН 11 июля.

По итогам голосования ГА ООН приняла проект украинской резолюции с требованием к России вывести войска с территории Запорожской АЭС. В поддержку резолюции проголосовали 99 из 192 стран, против документа выступили Россия, Белоруссия, КНДР, Куба, Мали, Сирия, Эритрея и Куба. От голосования воздержались 60 стран, в том числе Китай, ОАЭ, Саудовская Аравия и Армения.

Отмечается, что резолюции ГА ООН, в отличии от решений Совета Безопасности организации, носят рекомендательный характер и не являются обязательными к исполнению.

Позднее Полянский в беседе с журналистами подчеркнул, что резолюция по ЗАЭС является политизированным проектом, продвижением которого заинтересованные в продолжении конфликта страны якобы демонстрируют поддержку международным сообществом киевского режима.

Как передавало ИА Регнум, 15 июня участники конференции по Украине в Швейцарии в совместном итоговом коммюнике призвали вернуть Киеву контроль над Запорожской атомной электростанцией в целях якобы обеспечения ядерной безопасности. Документ поддержали 78 из 93 стран, принявших участие во встрече.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчёркивала, что под удар ядерную безопасность Европы ставит киевский режим, совершая атаки на Запорожскую АЭС и Энергодар. В ведомстве отмечали: помимо физической угрозы в виде регулярных обстрелов на сотрудников ЗАЭС и членов их семей, в том числе детей, оказывается постоянное психологическое давление.