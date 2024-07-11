Вашингтон, 12 июля, 2024, 01:04 — ИА Регнум. Власти США и Украины прорабатывают вариант силового «ответа» в связи с инцидентом с больницей в Киеве, заявил 11 июля советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан на полях саммита НАТО в Вашингтоне.

The White House Джейк Салливан

«Мы ведём работу с украинской стороны, чтобы разобраться с этой атакой и ответить на нее силой и энергично», — сказал он.

Речь идёт об трагедии в Киеве, где ракета упала рядом с детской больницей «Охматдет». Украина и США без каких-либо доказательств пытаются возложить ответственность за инцидент на Москву.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июля Минобороны России опровергло обвинения в ударе по гражданским объектам в Киеве, включая пострадавшую больницу. В ведомстве подчеркнули, что фотографии и видеозаписи с мест разрушений говорят о том, что туда упала ракета, запущенная из украинского зенитного комплекса в черте города. Минобороны назвало утверждения киевской стороны провокацией.

9 июля постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что инцидента с больницей в Киеве можно было бы избежать, если бы ВСУ не размещали бы свои системы противовоздушной обороны в жилых кварталах. Он напомнил, что Россия не раз подчёркивала, что не наносит удары по гражданским объектам на Украине. Дипломат уточнил, что

Дипломат отметил, что военный завод, который являлся целью для ударов российских войск, отдалён от больницы «Охматдет» на два километра. Небензя добавил, что попавшая в медучреждение ракета украинской ПВО предназначалась именно для перехвата российского снаряда, который должен был ударить по указанному оборонному предприятию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Украина организовывает пиар-операции на крови и использует трагические события для создания фона, который мог бы сопровождать участие главы киевского режима Владимира Зеленского в саммите НАТО в США.