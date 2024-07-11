Туапсе, Краснодарский край, 11 июля, 2024, 23:19 — ИА Регнум. Газ из баллончика распылил посетитель в ветеринарной клинике в Туапсинском районе Краснодарского края. Об этом 11 июля сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

DENAMAX Газовый баллончик

Уточняется, что информация о нападении на граждан в ветеринарной клинике поступила в региональное ведомство днём 11 июля. Мужчина в ходе инцидента распылил содержимое газового баллончика. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали 41-летнего местного жителя, он привлечён к административной ответственности за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Всем пострадавшим медики оказали помощь, жизни и здоровью людей ничего не угрожает. От сотрудника ветклиники в полицию поступило сообщение о гибели собаки в результате распыления газового баллончика.

В настоящее время по факту инцидента проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.

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