Идлиб, Сирия, 11 июля, 2024, 23:10 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы России нанесли высокоточные удары по объектам незаконных вооружённых формирований в сирийской провинции Идлиб. Об этом 11 июля сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Игнасюк.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

«В целях пресечения продолжающихся нарушений режима прекращения боевых действий ВКС России 10 июля нанесены высокоточные удары по объектам незаконных вооружённых формирований», — сообщил он в ходе брифинга.

Игнасюк уточнил, что российские военные уничтожили лагерь подготовки боевиков в районе населённого пункта Ашхани-Тахтани, мастерскую по производству беспилотных летательных аппаратов и два склада дронов. В результате ударов ВКС России ликвидировано 15 боевиков, ещё 20 получили ранения.

По его словам, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано шесть обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны боевиков. В результате сброса самодельного взрывного устройства с БПЛА в районе Урум-эс-Сугры пострадали двое военнослужащих.

Как передавало ИА Регнум, 30 июля замруководителя ЦПВС Юрий Попов сообщил, что в Сирии двое сирийских военнослужащих получили ранения при обстреле со стороны террористических группировок «Джабхат Ан-Нусра» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Исламская партия Туркестана» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он подчеркнул: в Сирии продолжается осуществление контроля за соблюдение режима прекращения боевых действий. Подразделения российской военной полиции провели патрулирования в провинциях Алеппо, Ракка и Хасеке.

3 июля над сирийской провинцией Хомс произошло опасное сближение Ан-30 ВКС России с истребителем Typhoon так называемой международной коалиции во главе с США. Инцидент произошёл над районом Эт-Танф в период с 09:44 до 09:51 по местному времени (совпадает с мск), столкновения удалось избежать благодаря профессионализму российского лётчика, своевременно предпринявшему необходимые меры, подчеркнул Попов.