Санкт-Петербург, 11 июля, 2024, 23:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поддержал создание в Санкт-Петербурге школы управления для сотрудников некоммерческих организаций (НКО). Соответствующее предложение было озвучено на встрече главы государства с губернатором города Александром Бегловым 11 июля.

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Как заметил Беглов, на данный момент в Санкт-Петербурге деятельность осуществляют около девяти тысяч некоммерческих организаций, в связи с чем возникла потребность в создании для них обучающего центра.

По его словам, создание в Северной столице школы управление НКО в случае поддержки со стороны главы государства станет пилотным проектом.

«Хорошая идея», — поддержал предложение Владимир Путин.

На встрече с губернатором Санкт-Петербурга глава государства также оценил решение об индексации пенсий работающим пенсионерам, назвав этот шаг справедливым. Перед заявлением Путина Беглов передал президенту слова благодарности от работающих пенсионеров. Закон о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам Владимир Путин подписал 8 июля. Согласно тексту документа, в 2025 году из бюджета на эти нужды планируется выделить дополнительно 96,45 млрд рублей, а в 2026 и 2027 годах —177,03 млрд и 260 млрд рублей соответственно.

Как передавало ИА Регнум, 11 июля Владимир Путин совершил рабочую поездку в Санкт-Петербург, в рамках которой выступил на Х Парламентском форуме БРИКС. На полях форума глава государства встретился с председателем Национального собрания Танзании Тулией Эксон, председателем Собрания исламского совета Ирана Мохаммадом-Багером Галибафоми председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. Завершая рабочую поездку, Путин приехал в дворцово-парковый комплекс «Ораниенбаум», где его встретили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, министр культуры Ольга Любимова и глава «Газпрома» Алексей Миллер.