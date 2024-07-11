Вашингтон, 11 июля, 2024, 21:42 — ИА Регнум. Североатлантический альянс приветствует намерение США разместить ракеты в Германии. Об этом 11 июля заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в ходе саммита в Вашингтоне.

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«Это показывает приверженность США европейской безопасности и НАТО, это ясно. Я приветствую это сообщение», — сказал он.

Столтенберг добавил, что НАТО является инструментом сдерживания.

Как передавало ИА Регнум, пресс-служба Пентагона 10 июля сообщила о планах США начать в 2026 году размещать на немецкой территории дальнобойные ударные системы, включая гиперзвуковое оружие. В американском минобороны уточнили, что у этих систем будет значительно большая дальность действия, чем у размещённых в Европе сейчас.

Решение разместить американские ракеты в Германии демонстрирует всему миру нацеленность этих стран на подрыв международной безопасности, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Он добавил, что американские стратеги подводят к тому, что именно Европа рискует стать театром обострения военно-политической напряжённости с катастрофическими последствиями.

Заместитель министр иностранных дел России Сергей Рябков отметил, что Москва в военном ключе ответит на размещение дальнобойных ракет в Германии. Дипломат добавил, что эти планы Вашингтона преследуют цель нанести ущерб России и являются одним из звеньев эскалации.

Депутат бундестага Сара Вагенкнехт назвала безумием планы США развернуть на территории ФРГ дальнобойное оружие. Она отметила, что это не повысит безопасность Германии, а только приведёт к росту риска превращения страны в театр военных действий с ужасными последствиями для её жителей.