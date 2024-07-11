Москва, 11 июля, 2024, 21:03 — ИА Регнум. Бизнесмен Сергей Моисеев, который является фигурантом уголовного дела бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, признал вину и сотрудничает со следствием. Об этом 11 июля сообщил телеканал РЕН ТВ.

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Отмечается, что в суд поступило ходатайство следствия об избрании Моисееву меры пресечения в виде домашнего ареста.

Как ранее передавало ИА Регнум, Следственный комитет намерен ходатайствовать о переводе Попова из следственного изолятора под домашний арест, сообщили в 235-м гарнизонном военном суде. Адвокат генерала Сергей Буйновский заявил, что заседание состоится 15 июля.

Как сообщало ИА Регнум, в начале мая Попова задержали в рамках уголовного дела о мошенничестве. Суд 17 мая отправил его под арест до 16 июля, обвинив в хищении более 1700 тонн металлоконструкций, приобретённых для создания оборонительной линии в Запорожской области. Стоимость металлоконструкций оценивается в 130 млн рублей.

12 июня военные следователи предъявили обвинения в мошенничестве и превышении полномочий второму фигуранту уголовного дела. 4 июля стало известно, что Моисеев частично погасил причинённый ущерб.

4 июля адвокаты бывшего командующего 58-й армией ВС РФ подали заявление в Следственный комитет о возбуждении уголовного дела о государственной измене в отношении ряда лиц. Защита подала заявление после того, как на Украине в отношении Попова было возбуждено уголовное дело.