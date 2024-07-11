Петергоф, Санкт-Петербург, 11 июля, 2024, 20:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 11 июля приехал в дворцово-парковый комплекс «Ораниенбаум», расположенный под Петергофом в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

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«Завершая рабочую поездку в Санкт-Петербург, Владимир Путин посетил «Ораниенбаум» — дворцово-парковый комплекс XVIII века на южном берегу Финского залива, являющийся частью музея-заповедника «Петергоф», — говорится в сообщении.

Главу государства встретили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, министр культуры Ольга Любимова и глава «Газпрома» Алексей Миллер.

В «Ораниенбауме» закончили реставрацию Китайского дворца Екатерины II и Павильона Катальной горки. Об итогах работ главе государства рассказал гендиректор Государственного музея-заповедника «Петергоф» Роман Ковриков.

Путин 11 июля выступил на Х Парламентском форуме БРИКС, который проходит в Санкт-Петербурге. Он также на полях форума провёл ряд международных встреч. По информации пресс-службы, президент встретился с председателем Национального собрания Танзании Тулией Эксон, председателем Собрания исламского совета Ирана Мохаммадом-Багером Галибафом и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

Как сообщало ИА Регнум, российский лидер 26 июня посетил крупнейший мужской монастырь Русской православной церкви Троице-Сергиеву лавру в Сергиевом Посаде. Туда за несколько дней до этого доставили икону «Троица», написанную Андреем Рублёвым, которую Путин передал РПЦ.

6 июня президент посетил Государственный музей-заповедник «Царское Село» в городе Пушкине под Санкт-Петербургом. Он осмотрел экспозицию музея, в том числе с экспонаты, выставленные в честь 225-летия со дня рождения русского поэта Александра Пушкина. Также глава государства посетил музей-лицей имени Пушкина, расположенный в здании бывшего Императорского Царскосельского лицея, где в юности учился поэт.