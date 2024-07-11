Москва, 11 июля, 2024, 20:27 — ИА Регнум. Певица Алла Пугачёва, покинувшая Россию после начала СВО на Украине, переехала с Кипра в Латвию. Видео, на котором она с детьми Лизой и Гарри, а также в сопровождении неизвестного мужчины гуляет по Юрмале, распространили в Сети 11 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM

По информации aif.ru, артистка решила поселиться в арендованном в Юрмале доме. Там подготовили дополнительную охрану и видеонаблюдение. Также позже туда планирует приехать её муж, юморист Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

Сообщается, что семья планирует находиться в Латвии до середины августа. До этого времени у её супруга запланированы концерты в этой стране.

Как сообщало ИА Регнум, Пугачёва с Галкиным после отъезда из России сначала поселились в Израиле. Когда началось обострение конфликта Израиля и палестинского движения ХАМАС, певица с юмористом в конце 2023 года перебрались на Кипр. Галкин признался, что после отъезда из России их жизнь стала гораздо хуже и его жена с этим полностью согласна.

9 июля Пугачёва опубликовала провокационный пост в соцсетях после падения украинской ракеты на детскую больницу «Охматдет» в Киеве. Первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлёв после этого призвал признать певицу иностранным агентом и лишить имущества, которое находится на территории России.

Общественный деятель Вадим Манукян 10 июля заявил, что идея признать Пугачёву иноагентом уже перезрела, и это давно пора сделать. Он напомнил, что артистка сама просила это сделать. Эксперт считает, что певице скоро присвоят этот статус.