Гаага, Нидерланды, 11 июля, 2024, 20:13 — ИА Регнум. Киев грубейшим образом нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия, применяя полноценные боевые отравляющие вещества. Об этом 11 июля заявил постпред России при ОЗХО и посол в Нидерландах Владимир Тарабрин.

МИД России

«Киевский режим грубейшим образом нарушает КЗХО, используя против Вооружённых сил Российской Федерации токсичные химикаты и полноценные боевые отравляющие вещества», — сказал он на 106-й сессии исполнительного совета Организации по запрещению химоружия.

Дипломат добавил, что Москва разделяет обеспокоенность развивающихся стран по поводу попыток обвинить участвующие в конвенции государства в использовании химоружия на основе утверждений СМИ, что происходит в отношении России.

Он отметил, что ярким примером дезинформационной кампании являются обвинения в якобы использовании российскими военными химических средств борьбы с беспорядками.

Как ранее передавало ИА Регнум, 8 июля начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов проинформировал, что США и Германия совместно с Украиной и техническим секретариатом ОЗХО намереваются в очередной раз обвинить Россию в якобы применении химического оружия в зоне проведения спецоперации.

Он уточнил, что одно из «независимых» государств инициирует расследование и сфабрикует доказательства якобы применения российской стороной токсичных химикатов, на что США уже выделили около 400 тыс. долларов. При этом одновременно ОЗХО получила от западных кураторов указания никак не реагировать на заявления России о нарушениях Украиной положений Конвенции о запрещении химоружия.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя планы обвинить Москву в применении химоружия, заявила чем хуже у Киева идут дела, тем провокации Запада становятся более изощрёнными.

Ранее Кириллов рассказал, что в ходе СВО зафиксировано более 400 случаев применения киевским режимом нелетальных токсичных химикатов.