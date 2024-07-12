Донецк, 12 июля, 2024, 13:39 — ИА Регнум. Российские военные показали как испытывают и используют новый прототип наземного беспилотного транспортного средства «Айболит», созданного для эвакуации раненых с поля боя. Кадры испытаний есть в распоряжении ИА Регнум.

ИА Регнум Опытный образец дрона «Айболит»

Разработка представляет собой довольно простую конструкцию в виде «носилок» на металлическом каркасе с тремя парами колёс на независимых подвесках. Как рассказал источник ИА Регнум, такая конструкция повышает проходимость и манёвренность «Айболита», что крайне важно у условиях местности, где идут боевые действия.

«Из-за военных действий во многих местах на линии соприкосновения местность практически «как на Луне» — не просто бездорожье, а сплошные кратеры и воронки. По таким дорогам сложно проехать даже военному транспорту, не то что эвакуационным машинам. Подобраться к раненным иногда очень сложно и крайне опасно из-за постоянных ударов противника. Поэтому манёвренный и способный преодолевать трудную местность «Айболит», который и сам чем-то похож на луноход, появился как нельзя кстати», — рассказал собеседник агентства.

Сам эвакуационный беспилотник — электрический и совсем бесшумный, а управляется такое оригинальное средство передвижения как и любой дрон — оператором удалённо. При этом «тележка» обладает хорошей грузоподъёмностью и достаточно высокой скоростью. Кроме того, она не требует больших затрат и времени при производстве.

На полученных ИА Регнум кадрах можно увидеть, что взрослый мужчина может с лёгкостью уместиться на таком спасательном беспилотнике. Также бойцы продемонстрировали, что движется «Айболит» с высокой скоростью — порядка 20 км/ч — даже при условии перевозки двух крупных мужчин.

«Держись крепко!» — посоветовал один из бойцов сослуживцам, которые стали одними из первых испытателей «Айболита».

На изобретение сами военные смотрят с воодушевлением, отмечая и оригинальность идеи, и исполнения.

«Такая «телега» принесёт успех, и наверняка поможет спасти много жизней наших парней. Победа будет за нами!», — добавил один из бойцов.

По данным источников ИА Регнум, в зоне СВО уже состоялись не только первые испытания но и первый успешный опыт боевого применения беспилотника «Айболит». Несколько раненых бойцов с помощью беспилотника были успешно эвакуированы с передовой.

На данный момент собрано и функционирует несколько пробных экземпляров. Сейчас бойцы, испытывающие новый дрон, пытаются привлечь волонтеров, чтобы масштабировать производство и наводнить «Айболитами» передовую — чтобы спасти как можно больше раненых.

«Айболит» — не первая нестандартная разработка, задействованная бойцами ВС России в зоне боевых действий. Так, 2 мая в распоряжении ИА Регнум появились кадры с одного из направлений, на которых запечатлено, как военный едет на электросамокате по дороге мимо разбитой техники и разрушенных зданий.

Смекалка российских бойцов проявляется и в вопросе доставки тех или иных грузов. Военные своими силами соорудили самоходную ванну-вездеход, которая помогла доставлять на поле боя важные грузы, не рискуя жизнями людей. Несмотря на невысокую скорость изобретение оказалось очень надёжным и поставило в тупик операторов вражеских дронов.