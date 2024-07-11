Симферополь, 11 июля, 2024, 19:30 — ИА Регнум. Государственное обвинение 11 июля входе судебного заседания по делу о гибели журналистки Светланы Бабаевой попросило Симферопольский районный суд Крыма приговорить к исправительным работам обвиняемого инструктора по боевой подготовке Игоря Малева.

Дмитрий Макеев РИА Новости

«Прошу суд признать виновным в совершении преступления и назначить наказание в виде исправительных работ на срок один год и девять месяцев», — процитировало прокурора издание aif.ru.

Он указал на смягчающие обстоятельства. Малеев признал вину, а также воспитывает несовершеннолетнего. Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности. По версии следствия, журналистка погибла от попадания отрикошетившей пули.

Как сообщало ИА Регнум, Светлана Бабаева погибла в октябре 2022 года во время тренировочной стрельбы на учебном полигоне в Крыму. Её похоронили в Москве на Троекуровском кладбище.

Дело о гибели Бабаевой передали в Симферопольский районный суд Крыма в апреле 2024 года. Первое заседание по делу прошло в 15 мая. Малев в ходе заседания заявил, что полностью признаёт вину и раскаивается.