Вашингтон, 11 июля, 2024, 19:10 — ИА Регнум. Американская актриса Шелли Дюваль, известная по главной роли в фильме Стэнли Кубрика «Сияние», умерла в возрасте 75 лет. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

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Отмечается, что Дюваль скончалась в своём доме в штате Техас. Она умерла во сне от осложнений, вызванных диабетом.

«Мой дорогой, милый, замечательный спутник жизни и друг покинул нас. В последнее время она слишком много страдала, и теперь она свободна. Улетай, прекрасная Шелли», — привело издание слова её друга Дэна Гилроя.

Наиболее известной работой Дюваль стала роль в культовом фильме Стэнли Кубрика «Сияние». В нём актриса исполнила роль Венди Торранс — жены главного героя, роль которого сыграл Джек Николсон.

Также Дюваль снялась в фильмах «Нэшвилл» и «Три женщины» Роберта Олтмена, «Энни Холл» Вуди Аллена, «Бандиты во времени» Терри Гиллиама и других. За роль в фильме «Три женщины» она получила приз Каннского фестиваля.

С 2002 до 2023 года актриса не снималась. По данным СМИ, она вела уединённый образ жизни. Последней её работой стал фильм «Лесные холмы», который не вышел в широкий прокат.