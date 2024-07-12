Москва, 12 июля, 2024, 08:45 — ИА Регнум. В Москве на 75-м году жизни скончался почётный кинематографист России Виктор Шабунин. Последние годы директор съёмочной группы фильма «Колокол Чернобыля» и участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС Шабунин боролся с онкологическим заболеванием. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

csdfmuseum.ru Виктор Шабунин

Виктор Шабунин скончался 10 июля в своей квартире на улице Климашкина после тяжелой, продолжительной болезни. Ему было 74 года.

«Причиной смерти стало онкологическое заболевание терминальной стадии», — рассказал собеседник агентства.

Отпевание и прощание с Виктором Шабуниным состоится в 11:00 в субботу, 13 июля, в храме Живоначальной Троицы на Дроболитейном переулке.

Виктор Евгеньевич Шабунин родился 24 декабря 1949 года. Он был почетным кинематографистом России и был удостоен множества наград за свои работы, в том числе медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Он был директором съемочной группы Центральной студии документальных фильмов и входил в число кинодокументалистов, освещавших аварию на Чернобыльской АЭС. Он участвовал в создании таких кинокартин, как «Колокол Чернобыля», «Виктор Астафьев. Нет мне ответа», «Досье на генерала Власова», «Немцы России», «Проповедь о милосердии», «У меня есть тайна», «Чуда-а! Или Эхо Гайдара», «У последней черты», «Вера, Надежда, Любовь», «Тишина бесконечного города» и многих других. Его работы были отмечены множеством премий Госкино СССР.