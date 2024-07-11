Москва, 11 июля, 2024, 18:48 — ИА Регнум. Военных Вооружённых сил России начнут обучать стрельбе из дробовика, сообщил 11 июля заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров.

Mil.ru

Он отметил, что солдаты будут стрелять по небольшим летающим целям.

«На прошлой неделе мы подготовили 80 инструкторов для военных группировок. Их обучали чемпионы по стендовой стрельбе. Гражданские специалисты оказали большую помощь», — процитировал генерала МК.RU.

По словам Евкуров, идею предложило командование на местах. Издание предположило, что поводом для такого решения стали народные методы борьбы с беспилотниками.

Как сообщало ИА Регнум, 19 мая боец ВС России палкой отогнал пытавшийся атаковать его дрон-камикадзе ВСУ. На видеоролике, записанном с самого дрона, было видно, как военный с палкой в руке замахнулся на дрон в попытке его отпугнуть.

В апреле российский боец сбил вещмешком дрон-камикадзе ВСУ. Рядовой Хатамов вместе с группой бойцов выполнял боевую задачу в населённом пункте Никольское. ВСУ атаковали российских военных. Один из них получил ранение. Когда Хатамов за ним вернулся, его атаковал украинский FPV-дрон. Солдат быстро сориентировался и сбил беспилотник вещмешком.

Летом 2023 года казак с позывным Тунгус из батальона «Енисей» смог обезвредить дрон-камикадзе ВСУ с помощью мешка с продуктами. Его он получил после ночной смены в окопе. По возвращении на позицию увидел украинский БПЛ и спрятался в траве. Воспользовавшись эффектом неожиданности, военный резко встал и сбил дрон мешком с продуктами.