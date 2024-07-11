Москва, 11 июля, 2024, 18:36 — ИА Регнум. В десяти из 13 субъектов РФ процедуру выдвижения кандидатов на выборы можно считать завершённой. Об этом 11 июля сообщил исполнительный директор Центра общественно-политических проектов и коммуникаций, доцент кафедры политологии МПГУ Никита Тюков, передаёт пресс-служба Независимого общественного мониторинга (НОМ).

Выборы депутатов законодательных органов субъектов РФ состоятся 8 сентября 2024 года в 13 регионах. Отмечается, что к 11 июля избирательные комиссии заверили списки 13 политических партий.

По информации экспертов НОМ, уровень конкуренции в регионах, где выборы проходят по смешанной или мажоритарной системе, составил более пяти кандидатов на один мандат. В тех регионах, где используется смешанная и пропорциональная система, уровень состязательности по единому избирательному округу составил более пяти партий.

Уточняется, что выборы 8 сентября пройдут в Государственное Собрание — Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай, в Парламент Кабардино-Балкарской Республики, в Государственный Совет Республики Крым, Государственное Собрание Республики Марий Эл, в Народное Собрание (Парламент) Карачаево-Черкесской Республики, Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва, Государственный Совет Республики Татарстан, Брянскую областную Думу, Волгоградскую областную Думу, Законодательную Думу Хабаровского края, Московскую городскую Думу, Тульскую областную Думу и Законодательное собрание города Севастополя. Все выборы были назначены своевременно.

Как сообщил исполнительный директор Центра общественно-политических проектов и коммуникаций, доцент кафедры политологии МПГУ Никита Тюков, в девяти субъектах РФ завершился этап выдвижения кандидатов на выборы.

«Практически завершено выдвижение на выборах Волгоградской областной думы — до 11 июля могут быть выдвинуты кандидаты только от избирательных объединений в округах. Таким образом, в 10 из 13 субъектов процедуру выдвижения можно считать завершённой», — приводит его слова пресс-служба НОМ.

К 11 июля списки кандидатов от 13 политических партий были заверены в избирательных комиссиях.

Списки партий «Единая Россия» и КПРФ были заверены в 11 регионах, ЛДПР — в 10 регионах, «Новых людей» и «Справедливой России» — в девяти регионах, Партии пенсионеров за социальную справедливость и партии «Коммунисты России» — в пяти регионах, Российской экологической партии «Зеленые» — в трёх регионах, партии «Гражданская инициатива» — в двух регионах, партии «Родина» и Российского общенародного союза (РОС) — в одном регионе, говорится в сообщении.

Отмечается, что на выборах применяются все виды избирательных систем: пропорциональная (Карачаево-Черкесская и Кабардино-Балкарская республики), мажоритарная (город Москва) и смешанная (в 11 регионах). Всего замещается 659 депутатских мандатов, из них 310 — по одномандатным избирательным округам и 349 — по единым округам (партийным спискам).

По словам Тюкова, по единым округам избирательными комиссиями уже приняты решения о заверении 56 списков избирательных объединений. Кроме того, не менее шести списков находятся в стадии заверения. В регионах, где процедура выдвижения завершилась полностью, можно говорить о конкуренции в единых округах более пяти партий. Так, в Брянской области и Республике Марий Эл списки выдвинули семь партий, в Волгоградской области и Севастополе — шесть партий, уточнил эксперт.

По его данным, на 310 депутатских мандатов по одномандатным округам в 11 субъектах, где выборы проводятся по смешанной или мажоритарной системе, уже выдвинуто почти 1300 кандидатов. Уровень состязательности — более пяти кандидатов, поскольку в трёх регионах (Хабаровский край, Республика Тыва, Тульская область), где замещается 64 мандата, выдвижение по мажоритарным округам фактически ещё не началось.

Регистрация кандидатов и списков кандидатов фактически завершилась на выборах в Народное Собрание Карачаево-Черкесской Республики, где выборы проходят по пропорциональной системе. Были зарегистрированы списки всех пяти выдвинувшихся политических партий.

В Брянской области, где в выборах депутатов областной Думы принимают участие восемь политических партий, все участники кампании представили документы в комиссию в установленные сроки. Уже зарегистрированы списки двух партий и 38 кандидатов по мажоритарным округам.

На выборах депутатов Московской городской думы в 45 мажоритарных округах выдвинуто 389 кандидатов, в том числе 291 — от восьми политических партий и 98 — в порядке самовыдвижения.

«В настоящее время зарегистрировано 148 кандидатов. 52 кандидата утратили статус выдвинутых, не представив документы или отказавшись от участия. Принято одно решение об отказе в регистрации кандидата», — отметил Тюков.

Как передавало ИА Регнум, член СПЧ, председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод отметил, что эксперты отмечают рост финансирования зарубежных радикальных некоммерческих организаций, экспертов, которые традиционно подвергают сомнению ход избирательных кампаний, поэтому важно мониторить информационные ресурсы и выявлять проблемные публикации, проводить проверку этих материалов и расставлять объективные правовые и этические акценты.

По словам председателя Комиссии ОП по общественному контролю и работе с обращениями граждан, исполнительного директора НОМ Алёны Булгаковой, в рамках кампаний ЕДГ-2024 уже наметилась тенденция в рамках которой партии продолжают качественно усиливать своё присутствие в региональной политике.

Сопредседатель Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием, руководитель рабочей группы по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев отметил, что в августе будут подписываться соглашения с общественными организациями по наблюдению за выборами.

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что в единый день голосования пройдут почти четыре тысячи избирательных кампаний всех уровней и референдумов в 83 регионах страны. Заместят более 35 тысяч мандатов, в выборах смогут принять участие свыше 55 млн избирателей.

В рамках ЕДГ пройдут выборы депутата Госдумы, 20 глав регионов, 13 депутатов региональных законодательных органов, двух глав региональных центров, 21 депутата представительных органов региональных столиц. Памфилова также представила проект логотипа единого дня голосования 8 сентября 2024 года.