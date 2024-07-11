Москва, 11 июля, 2024, 18:15 — ИА Регнум. Страны Глобального Юга стремятся развивать отношения с Россией, не взирая на попытки Запада помешать этому сотрудничеству, заявил 11 июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков «Первому каналу».

Антонова Дарья ИА REGNUM

Спикер кремля прокомментировал давление Запада на участников Парламентского форума БРИКС.

Он отметил, что вмешательство западных стран стало постоянной практикой последних лет. Западные страны пытаются исключить любые контакты представителей власти Глобального Юга с Россией.

«Но как мы видим, страны глобального Юга и глобального большинства склоняются к тому, что надо всемерно развивать отношения», — подчеркнул представитель Кремля.

К Глобальному Югу традиционно относят такие страны, как Индия, Китай, Бразилия, Мексика, страны Африки и ряд других.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июня спикер Кремля заявил, что страны Африки разделяют мнение России о неприемлемости колониальной политики Запада. Песков подчеркнул, что странам Африки гораздо больше импонирует та модель отношений, на которую опирается Россия.

Президент России Владимир Путин 27 июня встретился с лидером Конго Дени Сассу-Нгессо в Кремле. Российский президент отметил усилия Сассу-Нгессо в развитии двухсторонних отношений практически во всех сферах. Это касается и политических, и торгово-экономических связей, подчеркнул он.

14 июня российский лидер на встрече с руководством МИД отмечал, что мир стремительно меняется и как прежде уже не будет. Всё больше государств стремятся к укреплению суверенитета, самодостаточности, национальной и культурной идентичности. По словам президента России, на авансцену выходят страны Глобального Юга и Востока, растёт роль Африки и Латинской Америки.

8-9 июля в Москве с визитом находился премьер-министр Индии Нарендра Моди. 9 июля Песков рассказал, что президент России и премьер-министр Индии во время переговоров затронули все вопросы по повестке дня и конструктивно обсудили ситуацию вокруг Украины. Представитель Кремля добавил, что из-за исчерпывающего обсуждения всей повестки в узком формате Путин и Моди решили не проводить переговоры в расширенном составе. Итогом переговоров стало заявление о подготовке программы развития экономического сотрудничества государств до 2030 года. В него вошли девять ключевых направлений, в числе которых сотрудничество в энергетической, торговой, экономической и других сферах.