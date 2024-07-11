Москва, 11 июля, 2024, 18:40 — ИА Регнум. Доброволец из Сербии Александр Йокич, участвовавший в составе ВС России в СВО, поблагодарил президента России Владимира Путина за получение российского гражданства.

Кадр из видео

«Хочу поблагодарить Владимира Владимировича за то, что он подписал указ, и за то, что он мне дал гражданство РФ», — процитировало серба RT.

Он также выразил благодарность всем неравнодушным людям и СМИ, которые не оставили без внимания его проблему.

Йокич отметил, что сейчас служит в батальоне «Эспаньола», руководство которого также оказывало ему помощь и поддержку.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июля Путин предоставил Йокичу российское гражданство. В списке в общей сложности 22 новых российских гражданина.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн 24 апреля сообщил, что Йокичу грозит депортация в Сербию и суд по статье «Наёмничество». На родине его могли приговорить к 25 годам заключения. Сербский доброволец участвовал в освобождении Мариуполя, за что получил медаль, а также был награждён Георгиевским крестом lV и III степеней. Бойцу четыре раза отказывали в предоставлении гражданства, так как он заключил контракт с ДНР, а не с Минобороны России.

После этого глава ДНР Денис Пушилин заявил, что взял на контроль вопрос предоставления российского гражданства Йокичу, а также о решении вопроса в скором времени.