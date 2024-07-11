Судак, Крым, 11 июля, 2024, 18:01 — ИА Регнум. Предварительной причиной крупного пожара в горах под Судаком мог стать человеческий фактор, сообщили 11 июля в Департаменте лесного хозяйства по ЮФО и СКФО.

Иван Шилов ИА Регнум

«Наиболее вероятная причина возникновения лесного пожара в Судакском лесничестве — человеческий фактор, а именно непотушенный костёр», — заявили в ведомстве.

Там отметили, что жаркая погода и отсутствие дождей дали огню возможность перекинуться на лесную подстилку.

По информации МЧС России, огнеборцам удалось локализовать пожар на 15 га.

Как сообщало ИА Регнум, огонь в горах под Судаком разгорелся 11 июля. Пожар происходил в районе села Ворон, где горит сухая трава на труднодоступной горной местности. К его тушению привлекли 97 специалистов и 44 единицы техники. В МЧС добавили, что в тушении пожара задействовали вертолёт Ми-8.

10 июля на совещании с президентом Владимиром Путиным глава МЧС Александр Куренков заявил, что число пожаров в России в 2024 году сократилось на 30%. При этом площадь увеличилась в 1,5 раза. По его словам, с начала года в стране зафиксировали почти 6 тыс. очагов лесных пожаров на площади более 3,5 млн га.